لم يُفصح عن دخل بقيمة 5.7 مليون دولار..إنييستا يدفع ضرائب إضافية للسلطات اليابانية

المصدر: وكالات

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دفع النجم السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم أندريس إنييستا، المحترف حالياً في نادي الإمارات الإماراتي، ما يتوجب عليه من ضرائب إضافية في اليابان مرتبطة بفترة دفاعه عن ألوان فيسيل كوبي وفق ما أفاد في بيان، زاعماً أنه أعلن أيضاً عن أرباحه خلال تلك الفترة للسلطات الإسبانية.

واعتبرت السلطات اليابانية أن إنييستا الذي دافع عن ألوان فيسيل كوبي لخمسة أعوام حتى 2023، لم يعلن عن دخل بقيمة قرابة 860 مليون ين (5.7 مليون دولار) عن عام 2018، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" ووسائل إعلام أخرى.

وذكرت التقارير نقلاً عن وكالة الضرائب الوطنية أنه إذا كان عقد اللاعب الأجنبي لمدة أقل من عام واحد ولم يكن برفقة أفراد أسرته، فإن السلطات اليابانية تصنفه على أنه غير مقيم وبالتالي تكون الضريبة المتوجبة عليه أقل من المقيمين.

واعتبر مكتب الضرائب الإقليمي في أوساكا أنه خلال عام 2018 كان إنييستا، المتوج بلقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 مع منتخب بلاده، مقيماً لأنه كان يعيش مع أفراد أسرته وكان مرتبطاً بفيسيل كوبي بعقد متعدد السنوات.

ونتيجة لذلك، صدر بحقه طلب ضريبي إضافي بقيمة 580 مليون ين تقريباً.

وقال إنييستا في بيان نشرته الشركة التي تدير أعماله "في السنة المالية 2018، أبلغت سلطات الضرائب في إسبانيا عن دخلي من كل أنحاء العالم. بدأت سلطات الضرائب اليابانية تحقيقاً مع التركيز على وضع إقامتي بموجب القواعد الضريبية، وخلصت الى أني كنت مقيماً (في اليابان) خلال جزء من عام 2018".

وأكد البيان أن إنييستا دفع الآن الضريبة الإضافية المطلوبة على الرغم من أن "الدخل خلال تلك الفترة خاضع لمبدأ الازدواج الضريبي"، مضيفا أنه طالب باستعادة الضرائب الإضافية بناء على اتفاقية البلدين بشأن منع الازدواج الضريبي.

ورفض مكتب الضرائب الإقليمي في أوساكا التعليق عندما اتصلت به وكالة فرانس برس.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" الأسبوع الماضي أن حارس مرمى كوريا الجنوبية جين-هيون كيم والمهاجم البرازيلي باتريك فشلا في التصريح عن دخلهما بشكل صحيح في اليابان.

وكشفت أن السلطات طالبت كيم الذي يدافع عن مرمى سيريزو أوساكا، بدفع 220 مليون ين كضرائب متأخرة، وباتريك الذي كان يلعب سابقاً في غامبا أوساكا وحالياً مع ناغويا غرامبوس، بدفع 210 ملايين ين.

ورفض سيريزو أوساكا التعليق حماية للخصوصية وفق ما أفاد، بينما قال غامبا أوساكا إنه "يتعامل مع الأمر بشكل مناسب وتحت إشراف سلطات الضرائب ورابطة الدوري الياباني لكرة القدم".

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