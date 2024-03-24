الأرجنتين تفوز في غياب ميسي وإسبانيا تخسرودياً

المصدر: نيويورك -أ ف ب

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فازت الأرجنتين بطلة العالم، على السلفادور بثلاثية نظيفة، في مباراة دولية ودية بكرة القدم في فيلادلفيا، استعداداً لبطولة كوبا أمريكا، وتحقق الفوز في غياب ليونيل ميسي.

سجل الأهداف كريستيان روميرو، وإنسو فرنانديس، وجيوفاني لو سيلسو. ويغيب ميسي عن المنتخب، بعد تعرضه لإصابة عضلية بفخذه خلال فوز إنتر ميامي الأمريكي على ناشفيل 3-1، في كأس أبطال كونكاكاف.

من ناحية أخرى، ألحقت كولومبيا أول خسارة بإسبانيا منذ نحو عام، وتغلبت عليها 1-0 في لندن، في مباراة دولية ودية، وسجل الهدف بالاس مونيوس في الدقيقة 61.

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