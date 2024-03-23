التعمري "ميسي الأردن" يتفوق على مبابي في الدوري الفرنسي

المصدر: دبي – البيان

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بعد احتلاله المركز السادس في ديسمبر بسرعة قصوى بلغت 36.07 كيلومترا في الساعة، لم يظهر مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بين أسرع 10 لاعبين في الدوري، في حين ظهر الدولي الأردني موسى التعمري "ميسي الأردن" بين الخمسة الأوائل بسرعة 36.31 كيلومترا في الساعة.

وذلك بحسب بيان صادر عن رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أوضحت فيه ترتيب أسرع 10 لاعبين في دوري الدرجة الأولى بعد انقضاء 26 جولة من البطولة، ولم تتضمن القائمة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وجاءت قائمة أسرع اللاعبين بناء على أعلى سرعة مسجلة في الجولات الماضية من الدوري الفرنسي، ويحتل الكاميروني فارس بيمي مومبانيا لاعب أولمبيك مارسيليا الصدارة يليه لاعبان من فريق بريست وهي على النحو التالي :

1. الكاميروني فارس مومبانيا (أولمبيك مارسيليا): 36.37 كيلومترا في الساعة.

2. الفرنسي ماتياس بيريرا لاج (بريست): 36.35 كيلومترا في الساعة.

3. الفرنسي رومان ديل كاستيلو (بريست): 36.32 كيلومترا في الساعة.

4. الفرنسي آندي بيلمارد (كليرمون): 36.31 كيلومترا في الساعة.

5. الأردني موسى التعمري (مونبيلييه): 36.31 كيلومترا في الساعة.

6. النرويجي وارن كامانزي (تولوز): 36.20 كيلومترا في الساعة.

7. الكاميروني إنزو شاتو (مونبيلييه): 36.17 كيلومترا في الساعة.

8. الفرنسي آلان فيرجينيوس (كليرمون): 36.12 كيلومترا في الساعة.

9. الفرنسي جوناثان كلاوس (أولمبيك مارسيليا): 36.11 كيلومترا في الساعة.

10. الغابوني شافي بابيكا (تولوز): 36.08 كيلومترا في الساعة.

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