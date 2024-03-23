هاري كاين يغيب عن مواجهة إنجلترا والبرازيل اليوم

المصدر: أ ف ب

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سيغيب هاري كاين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم عن المباراة الودية التي يلعبها "الأسود الثلاثة" مع البرازيل اليوم السبت استعداداً لكأس أوروبا 2024، بسبب الإصابة.

وأصيب كاين في كاحله خلال فوز فريقه بايرن ميونيخ على دارمشتات 5-2 السبت الماضي في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني، ولن تتم المخاطرة بإشراكه في المباراة أمام البرازيل على ملعب ويمبلي.

ومن الممكن أن ينسحب غياب كاين على مواجهة بلجيكا الثلاثاء أيضاً على الملعب عينه.

وستكون المباراة ضد بلجيكا الأخيرة لمنتخب "الأسود الثلاثة" قبل أن يعلن المدرب غاريث ساوثغايت عن تشكيلته لنهائيات كأس أوروبا، وليس هناك أي شكّ حيال مشاركة مهاجم توتنهام السابق في البطولة القارية المقررة بين 14 يونيو و14 يوليو.

وسيبقى جوردان هندرسون لاعب وسط أياكس الهولندي وكول بالمر مهاجم تشلسي مع المنتخب، لكنهما لن يشاركا في المباراة ضد البرازيل والتي بيعت جميع تذاكرها، بسبب الإصابة.

وكان نجم أرسنال بوكايو ساكا انسحب من التشكيلة الخميس بسبب الإصابة أيضاً.

وقال ساوثغايت "في الغد (لن يلعب) هاري كاين، جوردان هندرسون وكول بالمر".

وأضاف "يُمكنني أن أقول إن كول و+هندو+ لديهما فرصة أفضل باللعب أمام بلجيكا من كاين. ستكون مشاركته مشكوكٌ فيها للغاية".

وقبل السفر الى ألمانيا لخوض النهائيات القارية ضمن المجموعة الثالثة بجانب صربيا والدنمارك وسلوفينيا، من المقرر أن تلعب إنكلترا مباراتين استعداديتين أخريين ضد البوسنة وايسلندا في الثالث والسابع من يونيو.

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