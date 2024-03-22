لويس إنريكي يكشف موقفه من العودة لتدريب برشلونة

المصدر: وكالات

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حسم لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، جميع التكهنات حول إمكانية عودته لتولي تدريب برشلونة، خلال الصيف المقبل.

وارتبط اسم إنريكي بقوة بقيادة برشلونة، خلفا لتشافي هيرنانديز، والذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وقال إنريكي، خلال ظهوره على منصة "تويتش": "في المستقبل بالطبع أود العودة إلى برشلونة.. لكن أفهم أنه من الصعب أن تتقاطع طرقنا في الوقت الحالي".

وتابع: "يجب أن تكون الظروف مهيأة، بأن يكون النادي بحاجة إلي وأكون حرا، أنا شخص يفي بعقوده وكلمته.. أنا سعيد في سان جيرمان، ولن أفسخ عقدي".

يذكر أن إنريكي يرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى 30 يونيو 2025 المقبل، وبالتالي لن تكون هناك أي فرصة أمامه لخلافة تشافي في برشلونة.

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