أمريكا والمكسيك وجهًا لوجه في نهائي كونكاكاف

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك للتواجه في نهائي بطولة دوري أمم كونكاكاف، بعد انتصارهما على جامايكا وبنما على الترتيب.

وكان المنتخب الأمريكي قريبا من توديع البطولة من نصف النهائي بعدما كان متأخرا بهدف سجله جريجوري لي بعد مرور 30 ثانية على انطلاق المباراة، ليخطف التعادل في الدقيقة (90+6) بواسطة كوري بارك لاعب جامايكا بالخطأ في مرماه، ويدفع المباراة إلى شوطين إضافيين.

وفي الوقت الإضافي قلبت الولايات المتحدة الطاولة بهدفين عبر هاجي رايت (96) و(109)، من صناعة لجيوفاني رينا، وسط سعادة من جماهيره في ملعب «أيه تي أند تي» في أرلينجتون بتكساس.

بينما سحقت المكسيك نظيرتها بنما 3-0 في نصف النهائي الآخر، سجل ثلاثية منتخب "التري" كل من إدسون ألفاريز (40) وخوليان كينيونيس (43) وأوربيلين بينيدا (67)، في المباراة التي أقيمت على نفس الملعب.

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، وقبلها ستلعب جامايكا أمام بنما في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وسبق أن توجت الولايات المتحدة بأول نسختين للبطولة في موسمي 2019-2020 و2022-2023 على حساب المكسيك وكندا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز