تأجيل الإفراج عن داني ألفيس

المصدر: وكالات

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تقرر تأجيل الإفراج عن البرازيلي داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق، حيث سيقضي ليلة أخرى في السجن لعدم إيداعه، أمس الخميس، مليون يورو التي فرضتها عليه محكمة برشلونة ككفالة من أجل إطلاق سراحه مؤقتا.

وتستمر جلسات الاستئناف ضد الحكم الذي قضى بسجنه 4 سنوات ونصف بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة في 30 ديسمبر 2022.

وأقرت المحكمة أن ألفيس يمكنه مغادرة السجن إذا دفع الكفالة المفروضة، مع الالتزام بعدم مغادرة البلاد، وتسليم جوازي سفر - الإسباني والبرازيلي - والمثول أسبوعيا أمام المحكمة.

وكان لاعب برشلونة السابق قد طلب من المحكمة، الثلاثاء الماضي، إطلاق سراحه في انتظار تأكيد الحكم الذي صدر ضده، وهو طلب عارضه في البداية مكتب المدعي العام، الذي يعتقد أن خطر هروب المتهم ما يزال قائما، نظرا لقدرته المالية وبالنظر إلى العقوبة المفروضة عليه.

ويمكث ألفيس في محكمة بريانس 2 منذ 14 شهرا، وتحديدا منذ 20 يناير 2023، بعد اتهامه باغتصاب شابة في ملهى "سوتون" في برشلونة.

وتتواصل الجهود حاليا لجمع المبلغ، وهو ما دفع اللاعب، وفقا لصحيفة "لا بانجوارديا"، إلى اللجوء إلى والد زميله السابق في برشلونة نيمار دا سيلفا، الذي ساعده بالفعل في دفع كفالة بلغت قيمتها 150 ألف يورو، كانت قد فرضتها عليه قاضية عندما حاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي.

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