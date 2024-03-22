وقائع الفساد تطيح بمسؤولين في الاتحاد الإسباني

المصدر: وكالات

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أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات فساد، وذلك وفق ما أعلن، أمس الخميس.

وكتب الاتحاد في بيان "تم فتح إجراءات تأديبية ضد الثنائي المقال، مدير الخدمات القانونية بيدرو جونزاليس سيجورا، ومدير الموارد البشرية خوسيه خافيير خيمينيز".

وتم اعتقال سيجورا وخيمينيز الأربعاء الماضي، عقب مداهمة الشرطة، مقر الاتحاد الإسباني، في إطار التحقيق بشأن مزاعم فساد وجرائم متنوعة.

وأضاف الاتحاد الإسباني أنه أنهى عقدا مع شركة جاي سي ليجال، وهي شركة المحاماة التابعة لتوماس جونزاليس كويتو الذي تم اعتقاله أيضا كجزء من تحقيق محكمة إسبانية في مزاعم الفساد والإدارة الاحتيالية وغسل الأموال.

وقامت الشرطة بتفتيش مقر الاتحاد الإسباني، إلى جانب ممتلكات رئيسه السابق، لويس روبياليس، في غرناطة.

ويتواجد روبياليس حاليا في جمهورية الدومينيكان، ولكن من المقرر أن يعود إلى إسبانيا خلال الشهر المقبل.

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