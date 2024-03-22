رئيس البرازيل: فينيسيوس يتعرض للإهانة في إحدى الدول الغنية والمتحضرة

المصدر: وكالات

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عاد الرئيس البرازيلي لويز إناسيو لولا دا سيلفا، لانتقاد الإهانات العنصرية التي يتعرض لها مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وقال لولا خلال مناسبة عامة "فينيسيوس لا يزال يتعرض للإهانة في إحدى الدول الغنية والمتحضرة".

وشدد "قضية العنصرية لا تزال لم تخرج من رأس مجتمع البيض، الذي يؤمن بفكرة أن السيادة للبيض، وأن السود مواطنون من الدرجة الثانية".

وقدم لولا خلال الحدث، برنامج لدعم الشباب السود في البرازيل، البلد الذي يعاني أيضا، بحسب الرئيس البرازيلي، من العنصرية في كافة مجالات المجتمع.

وسبق للرئيس البرازيلي، الاحتجاج على الإهانات الموجهة لفينيسيوس في بعض ملاعب إسبانيا.

وكانت المرة الأخيرة الأسبوع الماضي، بعد انتهاء مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دوري الأبطال، حيث رددت مجموعة من المشجعين، هتافات تصف فينيسيوس بـ "القرد".

وقال الرئيس البرازيلي عقب هذه الأحداث "إنه أمر لا يصدق، أنه في العقد الثاني من القرن 21، لا يزال هناك سلوك من هذا النوع. كل تضامننا مع فيني".

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