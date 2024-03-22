وزيرة المرأة في البرازيل تعترض على إطلاق سراح ألفيس

المصدر: وكالات

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صرّحت وزيرة المرأة البرازيلية سيدا جونسالفيس، بأن العدالة الإسبانية "فشلت" بعد قرار إطلاق السراح المشروط للاعب السابق داني ألفيس، وذلك لأنه "لا توجد كفالة تعوض عن الوحشية الهائلة لجريمة الاغتصاب في حياة المرأة".

وجاءت تصريحات جونسالفيس بعدما وافقت محكمة برشلونة على الإفراج مؤقتا عن لاعب نادي برشلونة السابق داني ألفيس، بكفالة قدرها مليون يورو، بينما تستمر جلسات الاستئناف ضد الحكم الذي قضى بسجنه 4 سنوات ونصف بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي بالمدينة الإسبانية.

ووفقا لوزيرة المرأة، فإن العنف الجنسي هو "واحد من أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وعدم احترام للكرامة والنزاهة".

وتنضم تصريحات جونسالفيس لتلك الصادرة عن الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، خلال فاعلية لحزب العمال إذا أكد أن "المال الذي يملكه ألفيس أو الذي يمكن أن يقرضه إياه شخص ما، لا يمكنه شراء الأذى الذي يسببه الرجل تجاه المرأة بارتكابه جريمة اغتصاب بحقها".

وأقرت المحكمة بأن ألفيس يمكنه مغادرة السجن إذا دفع الكفالة المفروضة، مع الالتزام بعدم مغادرة البلاد، وتسليم جوازي سفر - الإسباني والبرازيلي - والمثول أسبوعياً أمام المحكمة.

من جانبها، قالت المحامية الحاضرة عن ألفيس، إينيس جوارديولا أن موكلها قضى بالفعل ربع مدة عقوبته في الخامس من مارس الماضي، لذا فإنه إذا كان الحكم نهائيًا فيمكن للسجين أن يحصل بالفعل على تصاريح.

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