ليستر سيتي مهدد بخصم النقاط بتهمة مخالفة قواعد الانفاق المالي في الدوري

المصدر: وكالات

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قد يواجه ليستر سيتي عقوبة خصم النقاط بعدما أحالته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى لجنة مستقلة اليوم الخميس بسبب مخالفات مزعومة لقواعد الإنفاق في الدوري.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان إن ليستر، الذي هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي، أخفق في تقديم حساباته المالية بعد التدقيق.

وأضاف البيان "الانتهاك المزعوم يتعلق بفترة التقييم التي انتهت في موسم 2022-2023، عندما كان النادي ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

"الإجراءات ستتم وفقا لجدول زمني ستحدده اللجنة المستقلة".

وفي حالة إدانته، فقد يصبح ليستر ثالث ناد يواجه عقوبة خصم النقاط لخرق قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي، بعد إيفرتون ونوتنجهام فورست.

كما أحيل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة العام الماضي بشأن أكثر من مئة انتهاك مزعوم للقواعد المالية، لكن لم يُبت في هذه القضية بعد.

ويحتل ليستر المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، متساويا في النقاط مع المتصدر ليدز يونايتد، في سعيهما للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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