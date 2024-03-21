المنتخب الألماني لكرة القدم يستبدل أديداس بنايكي اعتباراً من 2027

المصدر: وكالات

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ستصل الشراكة التاريخية بين المنتخب الألماني لكرة القدم وشركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية الى نهايتها في ديسمبر 2026، وذلك بعدما توصل الاتحاد المحلي للعبة الى اتفاق مع المنافسة الأساسية "نايكي" لارتداء شعارها اعتباراً من 2027، وفق ما أعلن الخميس.

ووقع الاتحاد الألماني لكرة القدم عقداً مع الشركة الأميركية العملاقة يمتد لسبعة أعوام، ما يعني أن كأس العالم المقبلة المقررة عام 2026 ستكون الأخيرة للمنتخب الفائز بأربعة ألقاب عالمية مع شعار "أديداس"، الشركة الألمانية التي كانت الراعي الرسمي لـ"مانشافت" منذ 1954.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف "إننا نتطلع للعمل مع نايكي"، مشيداً بـ"الثقة التي وضعتها فينا".

وتابع "ستُمكِن الشراكة المستقبلية (مع نايكي) الاتحاد الألماني لكرة القدم من مواصلة تنفيذ المهام الرئيسية في العقد المقبل بهدف التطوير الشامل لكرة القدم في ألمانيا"، مستطرداً "هناك شيء واحد واضح أيضاً: حتى ديسمبر 2026، سنُبذِل كل ما في وسعنا لتحقيق النجاح المشترك مع شريكنا القديم والحالي أديداس الذي تدين له كرة القدم الألمانية بالكثير منذ أكثر من سبعة عقود".

وارتبط اسم "أديداس" بالمنتخب الألماني منذ تتويجه باللقب العالمي الأول من أصل أربعة، وكان ذلك عام 1954 حين فازت ألمانيا الغربية على المجر 3-2، قبل أن يضيف "مانشافت" ألقاب 1974 و1990 و2014، الى جانب وصوله الى النهائي أعوام 1966 و1982 1986 و2002.

كما حصد النجاح مع الخطوط الثلاثة الشهيرة لـ"أديداس" على الصعيد القاري حيث أحرز كأس أوروبا ثلاث مرات أعوام 1972 و1980 و1996 ووصل الى النهائي في ثلاث مناسبات أخرى أعوام 1976 و1992 و2008.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا المقبلة والمقررة في الصيف بين 14 يونيو و14 يوليو.

وستقوم "نايكي" بتجهيز "جميع المنتخبات الوطنية في الاتحاد الألماني لكرة القدم والترويج لكرة القدم الألمانية بأكملها"، وفقا لبيان صادر عن الشركة الأميركية العملاقة التي قدمت "أفضل عرض اقتصادي على الإطلاق"، وفقاً للمدير التنفيذي في الاتحاد الألماني لكرة القدم هولغر بلاسك.

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