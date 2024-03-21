لجنة المسابقات بالدوري الإسباني ترد على طلب ريال مدريد لإلغاء عقوبة فينيسيوس

المصدر: وكالات

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أعلنت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، موقفها من طلب ريال مدريد بسحب البطاقة الصفراء التي نالها البرازيلي فينيسيوس جونيور في المباراة الأخيرة ضد أوساسونا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لجنة المسابقات رفضت سحب البطاقة الصفراء التي وجهها الحكم مارتينيز مونويرا لفينيسيوس بسبب احتجاجه على قراراته، والتي ستمنع النجم البرازيلي من اللعب مع ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في المرحلة المقبلة من الدوري.

وتقدم ريال مدريد بطلب رسمي للجنة المسابقات، بسحب البطاقة، معتبرا أن احتجاج فينيسيوس، جاء نتيجة تعرضه لإهانات عنصرية متكررة من جمهور الفريق المضيف (أوساسونا) على ملعب "إل سادار"، ومنها "الموت لفينيسيوس".

ولكن لجنة المسابقات وجدت أن كل هذا ليس عذرا لسحب البطاقة، رغم أن شكوى ريال مدريد تركزت على أن الحكم لم يذكر في تقرير المباراة الإهانات الجسيمة تجاه اللاعب البرازيلي.

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