لويس روبياليس يعود لإسبانيا بعد صدور قرار اعتقاله

المصدر: وكالات

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أبلغ الدفاع عن الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، القاضية التي تنظر القضية المتعلقة بشبهة التورط في إبرام عقود غير قانونية خلال فترة رئاسته للاتحاد في آخر 5 سنوات، أن المسؤول الرياضي السابق يعتزم العودة إلى إسبانيا في السادس من أبريل المقبل، وأنه على أتم الاستعداد للتعاون مع المحكمة.

وأوضح دفاع رئيس الاتحاد السابق لقاضية محكمة التحقيق رقم 4 أن موكله لديه تذكرة عودة من جمهورية الدومينيكان في السادس من أبريل/نيسان المقبل، على متن رحلة من المقرر أن تصل إلى مدريد في الساعة 11:25 بالتوقيت المحلي.

وفيما يتعلق باعتقاله المحتمل - المقرر أن يتم لدى وصوله إلى إسبانيا - قال الدفاع "لا نعرف ما إذا كان قد صدر أمر بالقبض على السيد روبياليس، ولكن من خلال هذا الخطاب نود أن نوضح أنه تحت التصرف الكامل للمحكمة للتعاون في التحقيق الجاري".

ويأتي تعليق الدفاع بعد وقت قصير من الكشف عن العملية التي تقوم بها وحدة العمليات المركزية (UCO) التابعة للحرس المدني، والتي داهمت من خلالها مقر الاتحاد الإسباني أمس الأربعاء، بحثا عن عقود قد تكون غير قانونية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالتزامن مع فترة رئاسة روبياليس للاتحاد.

وحدث ذلك بالتزامن مع عمليات مداهمة أخرى تمت في أماكن مختلفة، منها مقر إقامة روبياليس في مدينة غرناطة، وملعب (لا كارتوخا) الأولمبي في إشبيلية، بالإضافة إلى اعتقال سبعة أشخاص، من بينهم مسؤولين بالاتحاد.

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