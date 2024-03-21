100 مليون يورو.. ريال مدريد يضع ميزة في اتفاقه مع مبابي على مكافأة التوقيع

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، من توقيع عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، خاصة أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأبلغ اللاعب إدارة باريس في وقت سابق بأنه سيرحل مجانًا في نهاية الموسم.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار الانتقالات، عبر منصة "إنستغرام": "كل شيء في المفاوضات بين مبابي وريال مدريد يسير في الاتجاه الصحيح، وينتظر الطرفان التوقيع على العقود الرسمية في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الراتب، الذي سيكون مشابهًا لما يحصل عليه بيلينغهام وفينيسيوس، وسيحصل مبابي على مكافأة توقيع ضخمة تتجاوز 100 مليون يورو، لكن سيكون من حق ريال مدريد تقسيمها على 5 سنوات".

وواصل: "المفاوضات الجارية بين الطرفين تناقش التفاصيل النهائية ومنها حقوق الصور".

وأتم رومانو تصريحاته، قائلاً: "لا يتفاوض مبابي حاليًا مع أي نادٍ آخر، كما أنه أبلغ باريس بالرحيل قبل شهر من الآن، ولم يغير قراره بشأن ذلك".

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