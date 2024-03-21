مبلغ خرافي لمبابي شهريًا.. وأشرف حكيمي بين أعلى 10 رواتب في باريس

المصدر: البيان

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كشف الإعلام الفرنسي، عن الرواتب الشهرية التي يتقاضاها لاعبو باريس سان جيرمان، حيث نشرت صحيفة "ليكيب" قائمة تضم أعلى 10 لاعبين دخلا في البي أس جي، يتصدرها بالطبع النجم كيليان مبابي، الذي يتقاضى 6 ملايين يورو شهريًا.

ويحل في المركز الثاني عثمان ديمبلي براتب مليون و120 ألف يورو شهريًا، متساويًا مع البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق، وخلفهما لوكاس هيرنانديز بمليون و110 آلاف يورو، ثم ميلان سكرينيار بمليون و100 ألف يورو.

ويتقاضى حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما راتبًا شهريًا قيمته 849.5 ألف يورو، ثم ماركو أسينسيو 831 ألف يورو، وراندال كولو مواني بواقع 750 ألف يورو، وأشرف حكيمي بـ 738.6 ألف يورو، ثم نوردي موكيلي بـ 700 ألف يورو.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ليفن كورزاوا يتقاضى 500 ألف يورو رغم عدم مشاركته في المباريات، بينما يتخطى راتب كيلور نافاس وبرسنيل كيمبيمبي 550 ألف يورو شهريًا، رغم ابتعادهما لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات.

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