مشكلة وراثية وراء استبعاد كانسيلو عن مباراة أتلتيكو مدريد

المصدر: البيان

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اشتبه أطباء برشلونة في معاناة جواو كانسيلو ظهير الفريق الكتالوني، من مشكلة وراثية بالقلب.

وأثار غياب كانسيلو عن مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة 29 من عمر الدوري الإسباني، الجدل، لا سيما أنه استبعد بشكل مفاجئ.

وذكرت تقارير صحفية، أن كانسيلو يعاني من مشكلة في اللياقة البدنية تمنعه من اللعب ضد أتلتيكو مدريد، بينما قالت أخرى إنه تغيب بسبب مشكلة شخصية خطيرة، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، لم يكن لدى كانسيلو أي مشاكل بدنية، واللاعب تدرب بشكل طبيعي في اليوم السابق للمباراة مع زملائه.

وكشفت الصحيفة أن كانسيلو غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد بنصيحة طبية احترازية، بسبب أن أحد أفراد عائلة اللاعب يعاني من مشكلة في القلب، وأراد الجهاز الطبي لبرشلونة التأكد من أن اللاعب لا يعاني من الإصابة نفسها وراثيًا.

وذكرت الصحيفة، أن كانسيلو سيستبعد من المباراة الودية الأولى لمنتخب البرتغال أمام السويد، لكن من المتوقع أن يكون متاحًا في المباراة الثانية أمام سلوفينيا.

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