محكمة تؤيد حكم حبس نجم السامبا وريال مدريد السابق 9 أعوام

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

حكمت محكمة أعلى درجة بالبرازيل يوم أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي بحبس نجم كرة القدم السابق روبينيو لمدة تسعة أعوام لتهمة اغتصاب سيدة في البرازيل.

وكان لاعب ميلان السابق تم الحكم عليه من جانب محكمة إيطالية في عام 2017 بالحبس تسع سنوات لمشاركته في اغتصاب جماعي لامرأة في ملهى ليلي بميلانو عام 2013. وأنكر روبينيو، الذي توج بلقب كوبا أمريكا مع البرازيل في 2007، هذه الاتهامات.

وسعت إيطاليا للحصول على مصادقة على حكم روبينيو من البرازيل، لكي يقضي اللاعب فترة عقوبته في بلاده، حيث لا تقوم البرازيل بتسليم رعاياها.

كما تحدث لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، مؤخرا مؤيدا أن يقضي اللاعب البرازيلي السابق العقوبة في بلاده. وقال في مقابلة على التليفزيون البرازيلي إن الاغتصاب "جريمة لا تغتفر" وبما أن روبينيو تم إدانته بالفعل في إيطاليا فينبغي عليه أن يقضي فترة عقوبته.

ووفقا لتقارير صحفية، قال محامو روبينيو إنهم سيستأنفون على حكم المحكمة.

وفي أكتوبر 2020، أراد روبينيو أن يعود لنادي سانتوس مسقط رأسه، ولكن بسبب ضغط من الرعاة والجماهير بسبب إدانته، تم إنهاء العقد سريعا. وبعد ذلك اعتزل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز