والد نيمار يساهم في الإفراج عن داني ألفيس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لجأ داني ألفيس لاعب برشلونة السابق، لوالد زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل مساعدته في تنفيذ قرار محكمة برشلونة بالإفراج عنه.

وقضت محكمة برشلونة، أمس الأربعاء، بالإفراج المشروط عن داني ألفيس، المتهم في قضية اغتصاب فتاة، وذلك بكفالة قدرها مليون يورو، مع حضوره لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيًا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.

وكانت محكمة برشلونة قضت في وقت سابق، بحبس ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بعد ثبوت تهمة الاغتصاب عليه، لفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.

وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ألفيس لجأ إلى والد نيمار من أجل الحصول على قيمة المبلغ المستحق للضحية والبالغ 150 ألف يورو، لمساعدته على إتمام إجراءات الخروج من السجن.

ويعاني ألفيس من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى ضده رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا.

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