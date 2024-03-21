إصابة نوير تربك حسابات «المانشافت» وبايرن

المصدر: برلين - أ ف ب

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يغيب الحارس المخضرم مانويل نوير، العائد إلى صفوف منتخب ألمانيا لكرة القدم أخيراً، بسبب الإصابة عن المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا ضمن استعدادات «المانشافت» لاستضافة كأس أوروبا هذا الصيف، وأصيب ابن الـ37 عاماً بتمزق عضلي في ساقه اليسرى خلال تمارين، أمس، في فرانكفورت ما أجبره على المغادرة، وكان من المقرر أن يعود نوير إلى صفوف منتخب بلاده لحراسة عرينه بمواجهة فرنسا في ليون السبت بعدما استدعاه المدرب يوليان ناغلسمان للمرة الأولى منذ 15 شهراً.

وتُعد إصابة نوير ضربة معنوية لناديه بايرن ميونيخ، حيث باتت الشكوك تحوم حيال مشاركته مع عملاق بافاريا أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 9 أبريل المقبل.

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