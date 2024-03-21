القضاء الإسباني يمنح داني ألفيش إفراجاً مؤقتاً

المصدر: برشلونة - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق القضاء الإسباني أمس على الإفراج المؤقت عن البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.

وسيطلق سراح ألفيش بعد يوم على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير بعد توقيفه في يناير 2023. ومنحت محكمة في إسبانيا ألفيش (40 عاماً) «إفراجاً مؤقتاً» مقابل «كفالة قيمتها مليون يورو»، وإلزامه بتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني والبقاء في إسبانيا، حيث عليه أن يحضر إلى المحكمة «أسبوعياً».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز