ضربة قوية لنيوكاسل..الرباط الصليبي يُغيب بوتمان حتى نهاية العام

المصدر: وكالات

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تعرّض نادي نيوكاسل الإنجليزي والمنتخب الهولندي لكرة القدم لضربة معنوية الأربعاء بعد تأكد غياب المدافع سفين بوتمان حتى نهاية العام الحالي جراء تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرّض ابن الـ 24 عامًا للاصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام مانشستر سيتي 0-2 في ربع نهائي كأس إنجلترا السبت، ليفقد نيوكاسل آخر آماله لاحراز لقب هذا الموسم.

كذلك، سيغيب بوتمان عن صفوف المنتخب الهولندي في كأس أوروبا المقررة هذا الصيف في ألمانيا.

وأوضح نيوكاسل في بيان "سيخضع سفين بوتمان لجراحة الاسبوع المقبل بعدما تعرّض لاصابة في القدم أمام مانشستر سيتي".

وتابع البيان "أكدّ الفحص بأنّه تعرّض لاصابة في الرباط الصليبي ويتوقع أن يعود في مدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر. نتمنى لك التعافي الكامل والسريع، سفين".

واحتل نيوكاسل المدعوم سعوديا المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي الموسم الماضي ليبلغ مسابقة دوري أبطال اوروبا للمرة الاولى منذ 20 عامًا. الا انّ فريق الـ "ماغبايز" ودّع من دور المجموعات في المسابقة القارية المرموقة، فيما يحتل حالياً المركز العاشر في بريميرليغ.

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