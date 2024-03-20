ضربة مزدوجة لألمانيا وبايرن ميونيخ بإصابة الحارس نوير

المصدر: وكالات

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يغيب الحارس المخضرم مانويل نوير، العائد الى صفوف منتخب ألمانيا لكرة القدم أخيرًا، بسبب الاصابة عن المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا ضمن استعدادات "دي مانشافت" لاستضافة كأس أوروبا هذا الصيف، وفقا لما أعلن الاتحاد الالماني للعبة الاربعاء.

وأصيب ابن الـ 37 عامًا بتمزق عضلي في ساقه اليسرى خلال تمارين "دي مانشافت" الاربعاء في فرانكفورت ما اجبره على المغادرة، حسب ما أفاد الاتحاد الالماني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا).

وكان من المقرر أن يعود نوير إلى صفوف منتخب بلاده لحراسة عرينه بمواجهة فرنسا في ليون السبت بعدما استدعاه المدرب يوليان ناغلسمان للمرة الاولى منذ 15 شهراً.

كما سيغيب عن الودية الثانية أمام هولندا في فرانكفورت الثلاثاء المقبل.

وشارك نوير بقميص المنتخب الوطني للمرة الأخيرة في كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يتعرّض لكسر في قدمه أثناء ممارسته رياضة التزلج، ما ابعده عن الملاعب لسنة تقريباً.

وتُعد اصابة نوير ضربة معنوية لناديه بايرن ميونيخ حيث باتت الشكوك تحوم حيال مشاركته مع عملاق بافاريا أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 9 إبريل المقبل.

وكان مدربه في بايرن توماس توخل قد نوّه باستدعائه من جديد إلى المنتخب قائلاً إنّ نوير "في دوري خاص به".

وتابع "ما قاله لي الاطباء صدمني" حول إصابة نوير، مشيراً إلى أنّ عودة الحارس "استثنائية بالفعل.. واحدة في 20 ألفاً.. ربما واحدة في المليون".

من ناحيته، أوضح ناغلسمان بعد تماثل نوير للشفاء وادراجه ضمن التشكيلة انّه لم يتخذ قراره بعد حول خياره الاول بين الاخير ومارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني للوقوف بين الخشبات الثلاث لابطال العالم أربع مرات، وذلك قبل أشهر قليلة من استضافة ألمانيا لكأس أوروبا في يونيو و يوليو المقبلين.

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