الشرطة الإسبانية تداهم مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم

المصدر: وكالات

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داهمت الشرطة الإسبانية مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم وممتلكات أخرى، واعتقلت 7 أشخاص، حسبما أكد الحرس المدني الإسباني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير إخبارية أن التحقيقات تتعلق بالاشتباه في الفساد وغسل أموال، حيث أمر قاضي التحقيق بمدينة ماجاداهوندا، الذي كان يحقق في العقود المشبوهة خلال فترة رئاسة لويس روبياليس للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإجراء عمليات التفتيش.

وتردد أن من بين تلك العقود المشبوهة، العقد الخاص ببطولة كأس السوبر الإسباني والاتفاق على إقامتها كبطولة مكونة من 4 فرق بالمملكة العربية السعودية، أكملها روبياليس مع جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة الإسباني السابق.

وبشكل إجمالي، تم إجراء 11 عملية تفتيش في العديد من المناطق الإسبانية، بما في ذلك منطقة جراندا، التي يقيم روبياليس بها. وترددت تقارير أنه لم يكن في البلاد في ذلك الوقت

واستقال روبياليس من منصبه العام الماضي في إعقاب قضية تقبيله اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو دون موافقتها ،خلال الاحتفال بتتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات الصيف الماضي.

وأكد روبياليس براءته، لكنه يخضع أيضا في إسبانيا لتحقيق جنائي بشأن الحادث، وكان قد تم إيقافه لمدة ثلاث سنوات من ممارسة أنشطة كرة القدم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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