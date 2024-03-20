تعرف على مباريات المرحلة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة

المصدر: وكالات

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تقام غدا الخميس مباريات المرحلة الثالثة من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم.

وفي ما يأتي برنامج مباريات الخميس (بتوقيت غرينيتش):

المجموعة الأولى:

(18:30) قطر - الكويت

(19:00) افغانستان - الهند

المجموعة الثانية

(10:23) اليابان - كوريا الشمالية

(11:30) ميانمار - سوريا

المجموعة الثالثة

(11:00) كوريا الجنوبية - تايلاند

(12:30) سنغافورة - الصين

المجموعة الرابعة

(10:00) الصين تايبيه - قرغيزستان

(18:00) عمان - ماليزيا

المجموعة الخامسة

(12:00) هونغ كونغ - أوزبكستان

(16:00) إيران - تركمنستان

المجموعة السادسة

(13:30) إندونيسيا - فيتنام

(19:00) العراق - الفيليبين

المجموعة السابعة

(09:00) باكستان - الأردن

(19:00) السعودية - طاجيكستان

المجموعة الثامنة

(18:00) الإمارات - اليمن

(19:00) نيبال - البحرين

المجموعة التاسعة

(09:10) أستراليا - لبنان

(18:30) فلسطين - بنغلادش

ويشتمل الدور الثاني من التصفيات الآسيوية على 36 منتخبا قسمت على 9 مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 في وقت لاحق من العام الحالي، حيث توزع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.

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