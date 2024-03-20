كريم بنزيما يرحب بالمشاركة في أولمبياد باريس

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحب النجم كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مع منتخب فرنسا.

وقال كريم بنزيما ردًا على سؤال طرحته صحفية "ليكيب" الفرنسية، عن إمكانية مشاركته في الأولمبياد: "لم لا؟ بالطبع سأود المشاركة مع منتخب فرنسا، يمكن أن يكون حدثًا عظيمًا".

وكان كريم بنزيما حامل الكرة الذهبية 2022، أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا، عقب بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر، والتي لم يشارك فيها اللاعب بسبب الإصابة.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، في الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

ويحق لمدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي تييري هنري، استدعاء 3 لاعبين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا، في قائمته المكونة من 18 لاعبًا لخوض الأولمبياد.

ويلعب بنزيما منذ بداية الموسم الجاري مع نادي الاتحاد السعودي، وسجل 12 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بجميع المسابقات.

ويعاني بنزيما حاليًا من إصابة في الظهر، أبعدته عن آخر 5 مباريات لفريقه، ضد الهلال (3 مباريات) والأخدود والفتح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز