هالاند يفتتح فترة التوقف الدولي بإصابة جديدة

المصدر: البيان

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تعرض آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، للإصابة في اليوم الأول من معسكر منتخب النرويج.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، يظهر فيه هالاند، يعاني من بعض الآلام في الساق.

وغادر هالاند المران وهو يمشي بطريقة غير متزنة، بينما لم يكشف منتخب النرويج عن تفاصيل الإصابة.

وكان هالاند تعرض للإصابة خلال مواجهة جزر الفارو في تصفيات بطولة أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، والتي تسببت في غيابه عن مواجهة اسكتلندا في ختام التصفيات، نوفمبر الماضي.

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة التشيك وديًا، الجمعة 22 مارس الجاري، في إطار أجندة "فيفا" الدولية.



ويتصدر هالاند جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، برصيد 18 هدفًا، بفارق هدفين عن أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا.

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