بيان رسمي من ريال مدريد.. تيبو كورتوا يخضع لعملية جراحية جديدة

المصدر: البيان

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أعلن ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نجاح الجراحة الجديدة التي خضع لها حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا.

وتعرض كورتوا لإصابة جديدة، أمس، بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة.

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "خضع لاعبنا تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة اليوم، بسبب تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد".

وأضاف: "سيبدأ كورتوا عملية تعافيه في الأيام المقبلة".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن كورتوا، غادر مران ريال مدريد، أمس الثلاثاء، وهو يبكي، بعد شعوره بألم شديد في الركبة.

وأشارت التقارير إلى أن إصابة كورتوا ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين جديدين، ما يعني انتهاء موسمه فعليًا.

وعاد كورتوا مؤخرًا للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، إثر تعافيه من جراحة أجراها بعد إصابته في الرباط الصليبي، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بالأمس.

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