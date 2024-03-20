البرتغال خارج الصورة.. نهائي كأس العالم 2030 بين إسبانيا والمغرب

المصدر: وكالات

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كشفت دول المغرب والبرتغال وإسبانيا عن شعار كأس العالم 2030 تحت شعار "هيا بنا يلاه".

وقام بتقديم الشعار كل من البرتغالي لويس فيجو والاسباني أندريس إنييستا والمغربي نورالدين النيبت، سفراء كأس العالم 2030 بالإضافة للتوجولي إيمانويل أديبايور نجم منتخب توجو السابق وسفير قارة إفريقيا في البطولة.

وتضمن شعار البطولة كلمتي "يالا" و"فاموس" اللتين تعنيان "هيا بنا"، باللهجة المغربية وباللغتين الإسبانية والبرتغالية، على الترتيب.

وقال أنطونيو لارانجو منسق ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، إن البرتغال لن تحتضن نهائي البطولة، على أن يلعب النهائي في إسبانيا أو المغرب.

وقال لارانجو: "البرتغال ليس لديها ملعب كهذا (قادر على الاتساع لـ 80 ألف شخص على الأقل)، ولن تستثمر في توسيع قدرة استيعاب الملاعب، ما يعني أنها لن تحتضن نهائي المونديال".

ومن جانبه، وعد فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، بتنظيم نسخة للمونديال لم يسبق لها مثيل، وقال لقجع خلال كلمته، على هامش الكشف عن شعار البطولة في العاصمة البرتغالية لشبونة: "مرة أخرى، المغرب يبرز فخره الكبير بأن يكون شريكا لهذين البلدين الجارين، إسبانيا والبرتغال".

وتابع: "أمام هذا الحضور، المغرب يجدد التزامه بأن ينظم نسخة لم يسبق لها مثيل، وستكون الأفضل في التاريخ، لا يساورنا شك في هذا.. لدينا مع إسبانيا والبرتغال الكثير من القواسم المشتركة والطموح وتاريخ مشترك".

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