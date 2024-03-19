بطولة إيطاليا: فتح تحقيق بحق أتشيربي بتهمة العنصرية ضد لاعب نابولي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي



أعلنت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم الثلاثاء عن فتح تحقيق بعد اتهام مدافع انتر ميلان فرانشيسكو أتشيربي بتوجيه اهانات عنصرية للمدافع البرازيلي لنابولي جوان جيزوس.

وأوضح بيان الرابطة "بعد الاطلاع على تقرير التحكيم، ارتأى القاضي الرياضي ضرورة ان يقوم مكتب المدعي العام الاتحادي بإجراء تحقيق من اجل تحديد ما حدث بين لاعب نابولي جوان جيزوس ولاعب انتر ميلان فرانسيشكو أتشيربي بما يتعلق بعبارات محتملة تتضمن تمييزا عنصريا صدرت عن هذا الأخير".

وصرَّح جيزوس عقب نهاية المباراة بين انتر المتصدر ونابولي حامل اللقب بالتعادل 1-1 أنّ أتشيربي "تجاوز الحدود".

وحاول جيزوس، صاحب هدف التعادل، لفت نظر حكم المباراة بأن أتشيربي وجه له إهانة عنصرية في الوقت الذي خُصّصت فيه المرحلة الـ29 من الدوري لمكافحة العنصرية، وارتدى اللاعبون على قمصانهم عبارة "أبعدوا العنصرية".

وكان أتشيربي غادر الاثنين معسكر منتخب إيطاليا بطل أوروبا 2021 في روما قبيل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين يومي الخميس والأحد أمام فنزويلا والإكوادور.

وأوضح الاتحاد الإيطالي

في بيان إن مدافع إنتر أتشيربي قدّم "روايته للأحداث" لزملائه في الفريق والمدرب لوتشانو سباليتي "بشأن التصريح العنصري المزعوم".

وتابع أن أتشيربي قال إنه "ليس لديه أي نية للتشهير أو للتشويه أو للعنصرية".

ولدى عودته إلى ميلانو، أكد أتشيربي (36 عاما) للصحافيين أنه "لم يقل شيئا عنصريا"، مما دفع جيزوس للرد عليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مدافع نابولي الذي لعب للنيراتزوري سابقا بين العامين 2012 و2016 "تعليقات أتشيربي التي قرأتها لا تتوافق مع الواقع ومع ما قاله لي كما أكدته صور الفيديو".

وختم قائلا "إنه أمر لا يطاق (...) يجب علينا محاربة العنصرية الآن وفورًا".

ويواجه أتشيربي خطر الإيقاف عشر مباريات، وهو ما سينهي موسمه مع إنتر وقد يحرمه من المشاركة في كأس أوروبا المقبلة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز