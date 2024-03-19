انطلاق 36 مباراة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم و آسيا بعد غد

المصدر: وام

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تعود التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى الواجهة من جديد، لتستأنف دورانها بإقامة 36 مباراة في الجولتين الثالثة والرابعة يومي 21 و26 مارس الجاري، بعد توقف دام أربعة أشهر منذ الجولة الثانية التي أقيمت في نوفمبر الماضي.

يشارك في التصفيات 36 منتخباً، يتنافسون في 9 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات التسعة (18 منتخباً) إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية.

في المقابل، ستنتقل المنتخبات الـ18 الأخرى من الدور الثاني مباشرة إلى الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس آسيا.

ويشير ترتيب المجموعات المتنافسة في مشوار التصفيات حتى الآن إلى تصدر منتخب الإمارات قمة مجموعته الثامنة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) ويليه منتخبا البحرين ثانياً واليمن ثالثاً برصيد 3 نقاط، لكل منهما، ثم منتخب نيبال رابعاً بدون نقاط.

وفي المجموعة الأولى، يتصدر المنتخب القطري قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويليه منتخبا الكويت والهند برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب أفغانستان بدون نقاط.

وفي المجموعة الثانية، يتصدر منتخب اليابان الترتيب بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، ويليه منتخبا كوريا الشمالية وسوريا ب 3 نقاط لكل منهما، ثم ميانمار بدون نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، يتصدر منتخب كوريا الجنوبية بـ6 نقاط، ويليه منتخبا تايلاند والصين (3نقاط)، وسنغافورة بدون نقاط.

وفي المجموعة الرابعة يتصدر منتخب ماليزيا بـ6 نقاط، ويليه منتخبا عمان وقيرغيزستان ب 3 نقاط، ثم الصين تايبيه بدون نقاط.

وفي المجموعة الخامسة، يتصدر منتخب إيران برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أوزبكستان، ثم منتخبا تركمانستان وهونج كونج بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي المجموعة السادسة، يتصدر منتخب العراق الترتيب برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب فيتنام بـ3 نقاط، ثم منتخبا الفلبين وإندونيسيا بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي المجموعة السابعة، يتصدر المنتخب السعودي قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب طاجيكستان بـ4 نقاط، ثم منتخب الأردن بنقطة واحدة، وباكستان بدون نقاط.

وفي المجموعة التاسعة والأخيرة، يتصدر منتخب استراليا قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه منتخب لبنان بنقطتين، ثم منتخبا فلسطين وبنجلاديش بنقطة واحدة لكل منهما.

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