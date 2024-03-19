غاب 3 مباريات فقط منذ 2013/2012.. الإصابة لا تعرف طريق برونو والسبب زوجته

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كشف برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، سر قوته البدنية التي تمكنه من تجنب الإصابات على مدار مسيرته الاحترافية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن فيرنانديز لم يغب عن اليونايتد أبدًا بسبب أي إصابة، بل يعود غيابه الوحيد لمارس 2022 عن مواجهة توتنهام هوتسبير، بسبب المرض.

وأفادت بأنه منذ ظهوره الأول مع نوفارا بموسم 2012-2013، لم يغب الدولي البرتغالي سوى عن 3 مباريات مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده.

وبعد مشاركته لمدة 120 دقيقة مع اليونايتد، أمس الأحد، أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، سُئل فيرنانديز عن سر عدم تعرضه لأي إصابة، ليدين بالفضل لعائلته منذ الطفولة.

وقال فيرنانديز: "يجب أن أكون ممتنًا لوالديّ، لأنهما وضعاني على الطريق الصحيح منذ الصغر، ولقد تواجدا معي هنا بآخر مباراتين، لمنحي طاقة إضافية".

وأكمل: "هذا إلى جانب زوجتي وأولادي، فهم جميعا يعتنون بي، إذ تقوم زوجتي بعمل رائع في المنزل، يسمح لي بالراحة قدر المستطاع".

واستطرد: "من الصعب أن ترتاح في منزل به طفلين، يريدان اللعب دائما.. ابني الأصغر يرغب دوما في لعب كرة القدم، لكني أحصل على راحتي وقيلولتي وكل شيء أحتاجه، لأنها موجودة لمساعدتي.. كل هذا بفضل عائلتي".

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