استبعاد مؤقت لرونالدو من منتخب البرتغال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، استبعاد 8 نجوم من قائمته، التي تستعد لمواجهة السويد الودية، الخميس المقبل.

وكان مارتينيز أعلن من قبل، قائمة منتخب البرتغال لمعسكر مارس الجاري، وشهدت تواجد كريستيانو رونالدو، على رأسها، لكن بحسب شبكة "ESPN"، فإن مارتينيز قرر استبعاد 8 لاعبين من مباراة السويد.

وتضم قائمة المستبعدين كل من ديوجو دالوت، وجواو كانسيلو، ودانيلو بيريرا، وأوتافيو، وروبن نيفيز، وفيتينيا، وجواو فيليكس، بالإضافة إلى رونالدو.

وأوضحت الشبكة، أن هؤلاء اللاعبين سيكون استبعادهم بشكل مؤقت من مباراة السويد فقط، على أن يتواجدون بشكل طبيعي في مباراة سلوفينيا الودية المقرر إقامتها 26 مارس الجاري.

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