الإيقاف الطويل يهدد حكم مواجهة ريال مدريد وأوساسونا بسبب فينيسيوس

المصدر: البيان

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أعلن نادي ريال مدريد، تقدمه بشكوى ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة الميرنغي ضد أوساسونا على ملعب أل سادار، أمام اللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب الإهمال في صياغة تقرير الحكم.

وقال ريال مدريد، في بيان عبر موقعه الرسمي "تجاهل مونويرا طوعًا وعمدًا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة مرارًا وتكرارًا تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي كانت تجري فيها".

وأفاد ريال مدريد أيضًا بأنه قدم شكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم "فيما يتعلق بالإهانات والصيحات المهينة المذكورة أعلاه، وأحالها إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حتى يتم التعرف على أولئك الذين تلفظوا بها، ومعاقبتهم".

وأضاف البيان: "في ضوء هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في أل سادار، قدم ريال مدريد الشكوى أيضًا إلى مكتب المدعي العام للدولة، ضد جرائم الكراهية والتمييز، بسبب الإهانات العنصرية".

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة (4-2) السبت الماضي، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الليغا برصيد 72 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه برشلونة الوصيف، قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

وكشف تقرير صحفي، عن العقوبة المحتملة ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، إذا ثبتت إدانته وفقًا لادعاءات الميرنغي.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يجب أن يفتح الاتحاد الإسباني تحقيقًا في القضية، وسيعين قاضيًا يجب عليه إبلاغ كل الأطراف بالشكوى (الحكم - لجنة الحكام - الطرف المتضرر).

وأشارت إلى أن القاضي سيقدم اقتراحه للعقوبة إلى لجنة الانضباط خلال فترة لا تتجاوز شهرًا، وسيكون أمام الأطراف المتورطة في الشكوى أن تقدم مرافعاتها على العقوبة خلال 10 أيام.

وأوضحت أن ريال مدريد يعتمد في بلاغه على المادة 108 من القانون التأديبي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي تتحدث عن تحرير المحاضر التحكيمية بشكل مهمل.

وذكرت أن العقوبة المحتملة في حالة إثبات الاتهام على الحكم ستكون الإيقاف لمدة تتراوح بين شهرين إلى 4 أشهر.

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