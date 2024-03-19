توقف سلسلة جريزمان التاريخية مع منتخب فرنسا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استبعد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد من معسكر الديوك، الذي يقام مارس الجاري.

وأشار الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا عبر منصة "إكس"، إلى استبعاد جريزمان بسبب إصابة في كاحل القدم، على

أن يحل ماتيو جندوزي لاعب وسط لاتسيو الإيطالي بدلاً من جريزمان.

وستكسر هذه الإصابة سلسلة أنطوان جريزمان بالمشاركة في 84 مباراة متتالية مع منتخب فرنسا، بسبب إصابته بالتواء متوسط الشدة في الكاحل مما أثار الشكوك حول مشاركته في المباراة الماضية ضد برشلونة، ثم شارك في الشوط الثاني وبدا غير جاهز بنسبة 100%.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر أمام ألمانيا وتشيلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز