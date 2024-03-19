مشاهدات قياسية لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

المصدر: البيان

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حققت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، الأحد الماضي، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مشاهدات قياسية.

وكان مانشستر يونايتد حقق فوزًا قاتلاً على ليفربول بنتيجة 3/4، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، وعبر الشياطين الحمر إلى الدور نصف النهائي.

وأصدرت قناة "ITV" التلفزيونية بيانًا، أمس الإثنين، تعلن خلاله وصول مشاهدات المباراة إلى 8.6 مليون مشاهدة، مؤكدة أن هذه أعلى نسبة مشاهدات بمختلف القنوات التلفزيونية منذ بداية العام.

وأضافت: "مشاهدات المباراة هي الأعلى في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 2018".

وأنقذ مانشستر يونايتد نفسه من الخسارة مرتين، بعدما عادل النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 3 دقائق عن طريق أنتوني، كما عاد ماركوس راشفورد لتسجيل هدف التعادل الثالث في الشوط الإضافي الثاني، وسجل أماد ديالو هدف الانتصار الثمين في الدقيقة (120+1).

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