باريس سان جيرمان يحتفي بإنجاز جديد لمبابي

المصدر: البيان

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احتفى نادي باريس سان جيرمان، بإنجاز جديد لنجمه وهدافه التاريخي كيليان مبابي.

وسلط الحساب الرسمي لباريس عبر منصة "إكس"، الضوء على وصول مبابي إلى 250 هدفًا بقميص البي أس جي، في جميع المسابقات.

وكان مبابي سجل هاتريك، في فوز عريض لباريس خارج ملعبه أمام مونبلييه بنتيجة 6-2 مساء الأحد الماضي، في الجولة 26 من عمر الدوري الفرنسي.

ورفع مبابي رصيده إلى 24 هدفًا، يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم، بفارق 9 أهداف عن أقرب منافسيه، جوناثان ديفيد مهاجم فريق ليل.

وجاءت أهداف مبابي في شباك مونبلييه، لتكسر صيامه عن التهديف في بطولة الدوري الفرنسي، الذي دام لمدة شهر، بحسب شبكة RMC سبورت، حيث كان آخر هدف أحرزه أمام نانت يوم 17 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري الفرنسي.

وأحرز مبابي، سادس ثنائية مع فريقه هذا الموسم بعد هدفين في شباك أندية ميتز وستاد بريست 29 ونيس وأولمبيك ليون ولانس.

يذكر أن مبابي أبلغ ناديه باريس سان جيرمان في وقت سابق، برحيله عن النادي الفرنسي عقب نهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع فترة انتهاء عقده، وسط تأكيدات وسائل إعلام عالمية بتوقيع اللاعب مع ريال مدريد، لينضم إلى صفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل.

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