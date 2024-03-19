بعد الرباعية.. لاعب مانشستر يونايتد يهين جماهير ليفربول (صور)

المصدر: البيان

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شهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، الأحد الماضي، بعض الأحداث المثيرة للجدل.

وكان مانشستر يونايتد حقق فوزًا قاتلاً على ليفربول بنتيجة 3/4، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، وعبر الشياطين الحمر إلى الدور نصف النهائي.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على تصرف الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، بعد نهاية المباراة، حيث ظهر اللاعب في مقطع فيديو يركض نحو زميله حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا، وحمله الأخير احتفالاً بالانتصار.

وأثناء حمل أونانا لماكتوميناي، وجه الأخير عبارة بذيئة تجاه جماهير ليفربول، وسرعان ما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليثير استياء واستنكار جماهير الريدز، فيما احتفى به مشجعو اليونايتد.

يذكر أن قرعة المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي أوقعت مانشستر يونايتد في مواجهة كوفنتري سيتي، الذي تجاوز وولفرهامبتون في الدور ربع النهائي.

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