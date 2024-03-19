اعتقال 12 شخصًا بعد واقعة مباراة فنربخشة وطرابزون (فيديو)

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، فتح تحقيقات موسعة في واقعة اقتحام العشرات من مشجعي طرابزون سبور، أرض الملعب عقب خسارة فريقهم أمام ضيفه فنربخشة بنتيجة 2-3، الأحد الماضي.

وعلق وزير الداخلية التركي علي يرليكا، عبر منصة "إكس" "ما حدث غير مقبول، وبدأنا بالفعل تحديد هوية المتورطين في هذه الأحداث".

وأعلن وزير الداخلية، القبض على 12 شخصًا من المتورطين في الأحداث حتى الآن.

وتوقفت المباراة عدة مرات بسبب إلقاء الجماهير للمقذوفات داخل أرض الملعب.

وتدخل رجال الأمن بعد نهاية اللقاء، لحماية لاعبي ومسؤولي فنربخشة والطاقم التحكيمي للمباراة، قبل ذهابهم إلى غرف تبديل الملابس.

في الدوري التركي قبل قليل ..



نادي فنربخشة ينتصر على طرابزون سبور بملعبه بنتيجة 3-2 و بهدف في آخر الدقايق !



ماذا حدث :



اثناء احتفال لاعبين فنربخشة بالانتصار نزول عدد من جماهير طرابزون سبور و هاجموا اللاعبين



اللاعبين حاولوا البقاء لكن العدد كبير جداً pic.twitter.com/JT4uHzCAhp — ALi (@lvcz_1) March 17, 2024

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