نيوكاسل يستمتع بدفء دبي قبل العودة لأمطار «البريميرليغ»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يخطط إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، لمنح لاعبيه فترة راحة جيدة خلال رحلة الفريق إلى دبي، بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي 0-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حسب ما كشف موقع «كرونيكل لايف»، الذي أكد أن الفريق سيحصل في الأسبوع المقبل على فرصة للاستمتاع بدفء الشمس في منتجع فاخر في دبي، قبل الاستعداد للعودة إلى الملاعب الممطرة في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليغ»، بعد انتهاء مشوار الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشار الموقع إلى أن إيدي هاو سيحاول إضفاء لمسة إيجابية على موسم نيوكاسل قبل 10 مباريات متبقية، ولا تزال المشاركة في الدوري الأوروبي أكثر من مجرد احتمال، ولكن يمكن تحقيقه، فقط إذا بدأوا في إظهار وجههم القاسي مرة أخرى داخل الملعب.

وكشف المدرب عما يخبئه للاعبين خلال الأسبوعين المقبلين، قائلاً: ستكون هناك فترة من الاسترخاء بعد فترة مزدحمة للغاية، ولدينا بعض الإصابات ونحاول جعل اللاعبين لائقين لمباراتنا المقبلة، وسنقوم بتحليل مبارياتنا، وأداء بعض تمارين اللياقة البدنية، وسنعود أقوى.

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