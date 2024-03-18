في ختام الدور ربع النهائي .. سيتي يواصل كتابة التاريخ في كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: وام

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في ختام الدور ربع النهائي، وإجراء قرعة نصف النهائي، لكأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الأحد، اتضحت خريطة المربع الذهبي، للبطولة الإنجليزية الأقدم، والبالغ عمرها 153عاما، حيث يلتقي مانشستر سيتي "حامل اللقب" مع تشيلسي، و"مانشستر يونايتد" مع “كوفنتري سيتي ” أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي " تشامبيون شيب".

ولعبت أهداف الوقت القاتل دورًا حاسما في نتائج مباريات هذا الدور، ففي مباراة تأهل كوفنتري سيتي على حساب وولفر هاميتون التي انتهت 3-2، سجل كل من اليس سيمس لاعب كوفنتري، هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 90+7، ليتعادل الفريقان 2-2، ثم أضاف زميله بالفريق حاجي رايت هدفا بالدقيقة 90+10.

وفي لقاء فوز تشيلسي على ليسترسيتي 4-2، سجل تشيلسي هدفين في الوقت القاتل أيضاً عن طريق كل من كارني تشوكويميكا 90+2، ونوني مادويك 90+8، ليتقدم في النتيجة بالهدف الأول، ويعزز موقفه بالهدف الثاني.

وكانت قمة مانشستر يونايتد وليفربول في الدور ربع النهائي، أمس الأحد،على ملعب "أولد ترافورد"، هي الأبرز، بعد إقصاء ليفربول من المنافسة على بطولة رابعة هذا الموسم، حيث ينافس على كل من لقب الدوري الإنجليزي (ثانياً بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر)، والدوري الأوروبي ( تأهل إلى ربع النهائي)، بالإضافة إلى تتويجه بكأس الرابطة.

وخسر ليفربول أمام مانشستر يونايتد 3 - 4، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، وأصبح خلالها محمد صلاح لاعب ليفربول، أول لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية ضد يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، بعدما سجل هدفاً واحداً قبل أن يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 77.

وبتأهل مانشستر يونايتد، استطاع أن يقصي ليفربول من الكأس، للمرة الـ11 في تاريخه، ليواصل تكريس العقدة له في البطولة. كما كانت هذه هي الوحيدة في الدور ربع النهائي التي يلجأ فيها حكم اللقاء الى الأشواط الإضافية.

وأشاد إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، بالروح القتالية التي أظهرها لاعبو فريقه خلال لقاء ربع النهائي، مؤكدا أنهم كانوا أبطالاً رائعين.

وقال في تصريحاته عقب اللقاء:"كنت طرفاً في مباريات شبيهة بهذه المباراة من قبل، ولكن أن يحدث ما حدث في مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول، واحدة من أكبر المواجهات في العالم، فأعتقد أننا شاهدنا تاريخاً يكتب أمام أعيننا".

وبتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي على حساب نيوكاسل، أول أمس السبت، أصبح السيتي أكثر فريق يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل متتالي، بواقع 6 مرات، وذلك بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وينتظر فريق مانشستر سيتي في حال فوزه على تشيلسي، وفوز مانشستر يونايتد على كوفنتري، أن يلتقي مع جاره في المباراة النهائية، من أجل تكرار نهائي الموسم الماضي الذي حسمه السيتي لصالحه.

وبتأهله إلى نصف النهائي، أصبح تشيلسي ثالث أكثر الأندية تأهلاً إلى هذا الدور، حيث يتصدر مانشستر يونايتد القائمة بـ32 مرة، ثم أرسنال 30 مرة، وتشيلسي 27 مرة.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي في تصريحات عقب الفوز والتأهل على حساب ليستر سيتي:" حققنا هدف الجماهير بالذهاب إلى ملعب ويمبلي، نحن في عملية بناء الفريق، وسنواصل تحقيق أهدافنا حتى نصل إلى المباراة النهائية على الملعب نفسه أيضاً".

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