فرايبورغ ينفصل عن مدربه بعد 12 عامًا

المصدر: وكالات

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أعلن نادي فرايبورغ اليوم الإثنين، استقالة كريستيان شترايش، مدرب الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد أكثر من 12 عامًا في منصبه.

وتولى شترايش، 58 عاما، المسؤولية في يناير 2012، وقاد الفريق للتأهل لنهائي كأس ألمانيا في 2022، والتأهل للمسابقات الأوروبية 4 مرات.

واحتل فرايبورغ المركزين السادس والخامس بالدوري الألماني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع.

وأشار شترايش إلى أنه حان وقت الرحيل بعد ما يقرب من 3 عقود داخل جدران النادي، حيث كان لاعبا ومدربا لفريق الشباب.

وقال المدرب الألماني في بيان رسمي لناديه: "لقد فكرت في الأمر طويلا، وناقشت هذا القرار مع الكثيرين، لكن بعد 29 عاما أعتقد أنه حان الوقت لإفساح الطريق أمام وجوه جديدة وطاقات جديدة".

وأضاف "عشت تجارب ولحظات رائعة مع الفريق، فهذا النادي هو حياتي وسعيد للغاية بالمودة والدعم الكبير الذي حظيت به هنا".

من جانبه قال يوخن ساير الرئيس التنفيذي للنادي "نأسف لهذا القرار، ولكننا نحترم رغبة شترايش"، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في الوقت المناسب.

ويعد كريستيان شترايش ثاني أكثر مدرب بقي في منصبه بالنادي بعد فولكر فينكه الذي تولى المسؤولية لمدة 16 عاما خلال الفترة من 1991 إلى 2007.

ويعد مدرب فرايبورغ أيضا صاحب ثاني أطول مسيرة تدريبية بين أندية الدوري الألماني خلف فرانك شميدت المدير الفني لفريق هايدنهايم المستمر في منصبه منذ عام 2007.

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