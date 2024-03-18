رئيس رابطة الدوري الإسباني: من أراد التنافس عليه إبرام اتفاقات مع السعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على الحديث المستمر حول انتقال النجوم إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويرى تيباس أن السعودية تشهد حالة من التطور في مجالات متعددة، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الرياضة وقطاع كرة القدم.

وقال رئيس رابطة الليغا في حوار مع الشركة العالمية للخدمات الإخبارية "بلومبيرغ":‏ "المشروع السعودي ثوري، كما أن تحركات السعودية لاستقطاب النجوم والمواهب حق مشروع".

وأضاف: "السعودية تستضيف الكثير من الأحداث الرياضية كالفورمولا 1 والموتو جي بي، وبطولات البادل والتنس والملاكمة والجولف، ومن الممكن أيضًا أن تلعب كوبا أمريكا".

وأردف: "من يريد المنافسة، يجب عليه إبرام اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية".

وعن إمكانية زيادة حجم العلاقة مع السعودية، علق: "من الواضح أننا سنعزز العلاقات".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز