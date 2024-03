ليست لديَّ أعصاب كافية.. كلوب ينفعل غاضبًا في وجه مراسل تلفزيوني (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انسحب يورغن كلوب مدرب ليفربول، من مقابلة تلفزيونية بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 4/3، مساء أمس الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل البديل أماد ديالو هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، ليضمن اليونايتد بلوغ نصف النهائي، رغم أن ليفربول تقدم 1/2، و3/2، في فترين مختلفتين.

وبعد المباراة التي أنهت آمال ليفربول في تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الأخير لكلوب مع النادي الإنجليزي، استهجن المدرب الألماني سؤالاً من مراسل من شبكة "في سبورت" قبل أن يغادر غاضبًا.



وبسؤاله عن تراجع قوة فريقه في الوقت الإضافي، قال كلوب غاضبًا: "هذا سؤال غبي بعض الشيء، إذا كنت ترانا في كثير من الأحيان، يمكنك أن تسألنا في أحيان أخرى لماذا لدينا الكثير من الطاقة".

وأضاف: "لا أعرف عدد المباريات التي خضناها مؤخرًا وعدد المباريات التي خاضها مانشستر يونايتد، هذه رياضة، أشعر بخيبة أمل حقًا بشأن هذا السؤال، لكن من الواضح أنك اعتقدت أنه جيد".

وقال المراسل: "السبب هو كثرة المباريات؟"، وأدى هذا السؤال إلى ردة فعل غاضبة من كلوب، حيث قال: "أنت لا تعتقد ذلك.. من الواضح أنك لست في حالة جيدة، وأنا ليست لديَّ أعصاب كافية أمامك"، قبل أن يغادر المدرب الألماني المقابلة.

klopp just walked out of his interview with scandinavian tv in a huff pic.twitter.com/4ZwmBfDQPb