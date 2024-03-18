على رأسهم صلاح.. مشجع لمانشستر يونايتد يسخر من ثلاثي ليفربول بعد الهزيمة برباعية (فيديو)

المصدر: البيان

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سخر أحد مشجعي مانشستر يونايتد، من ثلاثي نادي ليفربول، عقب انتهاء مباراة الفريقين، أمس الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة على ليفربول بنتيجة 4-3، خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين 2-2.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجع اليونايتد، وكان يجلس في بجانب مقاعد بدلاء ليفربول بملعب أولد ترافورد، وظل يضحك بسخرية على محمد صلاح، أثناء مرور النجم المصري أمامه عقب صافرة النهاية.

وكرر مشجع المان يونايتد، نفس الأمر مع دومينيك سوبوسلاي، ثم حول انتباهه إلى أندري روبرتسون الذي أشار إليه بـ "الأحمق".

Bye bye Mo 🇾🇪😌 pic.twitter.com/G6qqe7bKAP — Lee Hawkins (@LeeHawkins2012) March 17, 2024

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