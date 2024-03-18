الدوري التركي.. اشتباكات عنيفة بين الجماهير واللاعبين في مباراة طرابزون سبور وفنربخشة (فيديو)

المصدر: وكالات

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استنكر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فنربخشة وطرابزون سبور في الدوري التركي، مساء أمس الأحد.

وقال إنفانتينو في بيان: " التي شهدتها مباراة طرابزون سبور وفنربخشة، غير مقبولة على الإطلاق، ولا مكان لها في مجتمع كرة القدم".

وأضاف "سأكرر ما قلته في وقت سابق، يجب أن يتمتع جميع اللاعبين بالسلامة والحماية والأمان، ليقدموا الأداء الذي يستمتع به الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وطالب رئيس الاتحاد الدولي، الجهات المسؤولة بضمان معيار الأمان والحماية، وضرورة محاسبة المتورطين في أعمال العنف المروعة في طرابزون.

واقتحم العشرات من مشجعي طرابزون سبور، أرض الملعب، عقب خسارة فريقهم 2-3 أمام ضيفه فنربخشة، وهاجموا لاعبي الخصم أثناء الاحتفال بالفوز، وتدخل رجال الأمن لحماية لاعبي ومسؤولي فنربخشة والطاقم التحكيمي للمباراة، قبل ذهابهم لغرف تبديل الملابس.

في الدوري التركي قبل قليل ..



نادي فنربخشة ينتصر على طرابزون سبور بملعبه بنتيجة 3-2 و بهدف في آخر الدقايق !



ماذا حدث :



اثناء احتفال لاعبين فنربخشة بالانتصار نزول عدد من جماهير طرابزون سبور و هاجموا اللاعبين



اللاعبين حاولوا البقاء لكن العدد كبير جداً pic.twitter.com/JT4uHzCAhp — ALi (@lvcz_1) March 17, 2024

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