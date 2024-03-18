إحصائية غير فنية تدفع أنشيلوتي لتحذير فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاءت إحصائية خاصة بنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، لتدفع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحذيره من استمرارها خلال المباريات المقبلة، خاصة إنه يعتبر أحد أهم الأسلحة الهجومية لريال مدريد خلال الوقت الحالي.

وكان فينيسيوس أحرز هدفين في فوز ريال مدريد على أوساسونا، السبت الماضي، بالجولة 29 من عمر الدوري الإسباني، ليرفع رصيد إلى 18 هدفًا مع الميرنغي بكل المسابقات هذا الموسم.

وواصل فينيسيوس الظهور بشكل عصبي أمام أوساسونا، واحتج على حكم اللقاء، في لقطة أدت إلى حصوله على بطاقة صفراء، ثم استمر في الاعتراض أثناء النظر إلى الكاميرا، وكان بمواجهة بدلاء أوساسونا في طريقه للخروج من أرض الملعب بعد نهاية أحداث الشوط الأول، وأبعده زميله بالريال إبراهيم دياز عن الكاميرا، لعدم تصويره حال خروجه عن النص.

وبحسب شبكة " ريليفو" الإسبانية، حصل فينيسيوس على 4 بطاقات صفراء في آخر 4 مباريات، وتم إنذاره 21 مرة منذ موسم 22/21، كانت 6 فقط منها بسبب مخالفات، و6 بسبب الاحتجاج على الحكام، و7 لمشادات مع لاعبي المنافس، وواحدة لإضاعة الوقت، وأخرى بسبب احتفال، وتم طرده مرة واحدة، في مباراة فالنسيا، بسبب مشاجرة مع لاعب المنافس.

وكشفت الشبكة، أن أنشيلوتي ينصح فينيسيوس بعدم الانجرار وراء الأزمات، والتركيز على اللعب وعدم الاحتجاج كثيرًا، مشيرة إلى أن الثنائي توني كروس وناتشو تحدث مع فيني أيضًا، بسبب تصرفاته المتهورة التي تحرم ريال مدريد من جهوده في بعض الأحيان.

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