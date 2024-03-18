إنريكي: قلوبنا ستقود باريس للفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بلاعبيه بعد الفوز الكاسح 6-2 على مونبلييه، مساء أمس الأحد، بالجولة 26 من عمر الدوري الفرنسي، مشيرًا إلى أن كتيبة باريس ستحاول بقلوبها الفوز بألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

وصرح إنريكي عبر قناة "أمازون برايم" قائلاً: "الحياة جميلة، وتصبح أكثر جمالاً عندما تحقق الفوز".

وأضاف "قلت منذ اليوم الأول لي مع الفريق، أنني محظوظ بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين يتسمون بروح قتالية".

وبسؤاله هل الحياة تكون أسهل في ظل وجود مبابي طوال المباراة، أجاب إنريكي: "نعم أتفق، ومقتنع بذلك منذ بداية مشواري مع باريس، ودعنا ننسى الماضي".

وكشف إنريكي نصيحته لأشرف حكيمي، قائلاً: "طالبته باللعب بشكل أكثر تحفظًا، وأن يتقدم للأمام في الوقت المناسب، وأعتقد أن أشرف حكيمي التزم بهذه التعليمات في الشوط الأول، وقدم أداء جيدًا".

وأكد: "لقد وصل الفريق إلى مستوى جديد ومميز، وكنا نعلم قبل المباراة أنه بإمكاننا أن نتفوق بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسينا، أردنا أن نثبت لخصومنا أننا جاهزون لخوض كل المباريات بمنتهى القوة ونسعى لحسم لقب الدوري في أسرع وقت ممكن".

وأتم لويس إنريكي تصريحاته، قائلاً: "سنحاول بكل قلوبنا أن نفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا".

وكان الشوط الأول خرج مثيراً وحماسياً واتسم بالندية الكبيرة بين الفريقين حيث تقدم باريس سان جيرمان بهدفين مبكرين عبر فيتينيا في الدقيقة 14 وكيليان مبابي في الدقيقة 22، قبل أن يدرك مونبلييه التعادل بهدفين سجلهما أرنود نورالدين في الدقيقة 30 وتيجي سافانير في الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني عاود باريس سان جيرمان تقدمه وتسيد اللقاء مجدداً بعد أن أحرز مبابي الهدف الثاني له والثالث للفريق الباريسي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف كانغ إن لي الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 53.

وعاد مبابي في الدقيقة 63 وسجل ثالث أهدافه "هاتريك" والهدف الخامس لباريس سان جيرمان، وهو ثاني هاتريك لمبابي هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وكان الهاتريك الأول له أمام رانس.

وفي الدقيقة 89 اختتم نونو مينديز مهرجان الأهداف، وسجل الهدف السادس لباريس سان جيرمان.

وواصل باريس سان جيرمان انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن بريست صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 26 نقطة في المركز 14.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز