تشافي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: لا أحد يرتاح في برشلونة

المصدر: البيان

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علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على أحداث مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، التي جرت أمس الأحد، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الإسباني، مؤكدًا إنه لا أحد يرتاح في برشلونة، وذلك على الرغم من الفوز الذي حققه على الخصم بنتيجة 0/3.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدي علاقة جيدة جدًا مع كوكي لاعب أتلتيكو مدريد، تمنيت له التوفيق، وآمل أن نرى بعضنا البعض في المستقبل".

وأضاف: "ربما المباراة كانت الأكثر اكتمالاً، ومشابهة لمواجهة نابولي، وليفاندوفسكي كان نشيطًا للغاية، وكذلك فيرمين لوبيز وجواو فيليكس".

وتابع: "كريستنسن واجه مشاكل، وقررت الدفع بفيرمين لوبيز لأنه يهاجم في المساحات بشكل جيد، وجوندوجان في خط الوسط منحنا الكثير، وكانت مباراة مثالية".

وعن تعرضه للطرد، قال تشافي: "الشيء المهم هو الفوز، لم أقل أي شيء على الإطلاق، أنا متحمس وأريد أن يفوز فريقي، وبالنسبة لي الطرد غير عادل لكن يجب أن أقبله".

وأتم تشافي تصريحاته، قائلاً: "نحن برشلونة، ولا أحد يرتاح هنا، وسنحاول التحسن من أجل المنافسة على لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا".

ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة يحتل بها المركز الخامس.

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