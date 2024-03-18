«أُذْن» عثمان ديمبلي تبعده عن مواجهة باريس سان جيرمان ومونبلييه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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غاب عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، عن مواجهة فريقه أمام مونبلييه، أمس الأحد، بالجولة 26 من عمر الدوري الفرنسي، بسبب تعرضه لإصابة مزعجة قبل ساعات قليلة من المباراة.

وبحسب شبكة "RMC" سبورت، فإن عثمان ديمبلي عانى من آلام بسبب ثقب في طبلة الأذن، تسببت في استبعاده عن المشاركة في مباراة مونبلييه.

وسجل عثمان ديمبلي، هدفًا وحيدًا مع باريس خلال 32 مباراة شارك بها في جميع المسابقات هذا الموسم، وقدم 12 تمريرة حاسمة، منذ انتقاله إلى الفريق الفرنسي مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي برشلونة، بعقد مدته 5 مواسم.

وحقق باريس سان جيرمان فوزاً عريضاً على مستضيفه مونبلييه بستة أهداف مقابل هدفين.

وخرج الشوط الأول مثيراً وحماسياً واتسم بالندية الكبيرة بين الفريقين حيث تقدم باريس سان جيرمان بهدفين مبكرين عبر فيتينيا في الدقيقة 14 وكيليان مبابي في الدقيقة 22، قبل أن يدرك مونبلييه التعادل بهدفين سجلهما أرنود نورالدين في الدقيقة 30 وتيجي سافانير في الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني عاود باريس سان جيرمان تقدمه وتسيد اللقاء مجدداً بعد أن أحرز مبابي الهدف الثاني له والثالث للفريق الباريسي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف كانغ إن لي الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 53.

وعاد مبابي في الدقيقة 63 وسجل ثالث أهدافه "هاتريك" والهدف الخامس لباريس سان جيرمان، وهو ثاني هاتريك لمبابي هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وكان الهاتريك الأول له أمام رانس.

وفي الدقيقة 89 اختتم نونو مينديز مهرجان الأهداف، وسجل الهدف السادس لباريس سان جيرمان.

وواصل باريس سان جيرمان انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن بريست صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 26 نقطة في المركز 14.

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